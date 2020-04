«Je vis un confinement difficile avec ma femme», révèle un homme

Croyez- la ou non, c’est avec un cœur plein d’amertume et pleins de regrets que cette femme infidèle, nous raconte son histoire que chacun jugera à sa manière.

Je vivais tranquillement avec mon fiancé depuis ma dot dans un appartement de 3 pièces. On s’aime énormément et comme 2 touteraux on fait tout ensemble, et nous sommes inséparables.

On préparait activement notre mariage jusqu’au jour où mon beau père vienne nous rendre visite pour passer un court séjour. C’est dans cette même période que mon fiancé pour des raisons professionnelles est allé en mission de façon précipité, me laissant seule moi et mon beau père à la maison.

Mon beau père faut le reconnaître est plus jeune qu’il ne paraît, un genre de «daddy suggar», stylé et gentleman. J’étais aux petits soins de mon beau père en absence de mon fiancé pour lui montrer que j’etais une belle fille exemplaire.

Le séjour de mon fiancé qui devrait durer juste quelques jours a commencé à s’éterniser. Et plus les jours passaient je devenais plus proche de mon beau père, lui aussi était à mes petits soins en l’absence de son fils, il me complimentait, me faisait des cadeaux, choses qui n’étaient pas le point fort de son fils.

Les semaines passaient et mon fiancé n’était toujours pas de retour, jusqu’au jour où après un dîner bien arrosé avec mon beau père à l’occasion de son anniversaire, l’irréparable se produisa…je me suis retrouvé dans les bras de mon père.

Oui,oui on a couché ensemble et j’ai aimé la façon dont il m’a fait l’amour, j’ai ressenti un vrai plaisir. Alors on a recommencé plusieurs fois a part ce jour. Aujourd’hui je suis enceinte de lui de 2 mois.

Que dois faire ?