Jean Jacques Kouamé : «Ariel a trop de respect pour moi; il ne peut pas me manquer de respect»

L’homme d’affaires ivoirien, Jean Jacques Kouamé alias JJK, a eu récemment une vive altercation avec le jeune artiste Couper décaler Ariel Sheney. Plusieurs jours après, l’ancien boucantier, est revenu sur cette affaire.

Dans une vidéo publiée sur la toile le lendemain de cette altercation, Ariel Sheney a craché ses vérités à la face de l’ex boucantier. «C’est honteux de se comparer à quelqu’un qui a grouillé dans la boue pendant que toi, tu es né avec une cuillère en or dans la bouche», a martelé l’ex poulain de feu DJ Arafat.

De son côté, Jean Jacques Kouamé qui avait promis de révéler certains secrets d’Ariel Sheney, a fini par y renoncer. Des semaines après cette chaude empoignarde, JJK est revenu sur cette affaire dans une interview accordée à L’Intelligent d’Abidjan.

«Ariel Sheney est un petit frère et je ne vais pas me comparer à lui. Ni le comparer à moi. Nous ne sommes même pas comparables dans tous les sens du terme. Chacun a son style, ses qualités et ses défauts», a affirmé l’homme d’affaires ivoirien qui estime qu’il y a eu une très grande incompréhension.

«J’ai été invité par Molaré à son anniversaire; j’ai répondu à l’appel pour ne pas qu’on dise: JJK est dans son coin, c’est lui qui fait la grande gueule…Il y a eu une incompréhension et après, il y a juste eu une campagne de dénigrement», a-t-il confié.

Avant d’ajouter: «Quand je suis monté sur scène, j’ai rendu d’abord hommage à Arafat Dj. Après, Molaré et moi avons chanté mon morceau ‘’suspense’’, puis Molaré m’a dit d’annoncer Ariel Sheney . C’est comme cela que c’est parti et après, il y a eu des incompréhensions. En fait, le message que je passais, c’était juste une exaspération. Arafat m’appelait papa. Lui, il appelle Arafat, papa. Donc je suis son grand-père. C’est la vérité ! Ariel a trop de respect pour moi et jusqu’aujourd’hui, il ne peut pas me manquer de respect», a lâché Jean Jacques Kouamé.

Présent à l’anniversaire de Molaré, son ancien compagnon de la Jet 7 parisienne, JJK avait publiquement affirmé être financièrement plus aisé que Le petit nouchi d’Abobo. Une sortie que n’a pas appréciée Sheney.