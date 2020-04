Jean Jacques Kouamé : «Un test de Covid-19 est fait à tous nos passagers»

Sévèrement mis en garde par l’artiste guinéen, Grand P, Debordo Leekunfa est resté silencieux face à ces menaces. Il a préféré se consacrer à la promotion de sa nouvelle chanson intitulée Que du Saal (Qds).

L’artiste guinéen, Grand P, présenté comme le petit ami de la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, est très en colère contre Debordo Leekunfa. Il n’a pas du tout apprécié les propos de l’ex meilleur ami de Dj Arafat qui, dans une vidéo diffusée en direct de sa page Facebook, l’a traité de «bébé».

De plus, Opah la nation a eu une drôle de réaction lorsqu’il a écouté l’une des chansons de Grand P. «Eeeh, c’est quoi ça, le CD déconne? Mais j’entends les voix «tchiki tchiki» (bizarres) …mais il dégamme (raconte des bêtises), c’est bon! Coupe le son…Donc Grand P dont j’entends le nom là, c’est lui qui chante comme ça. Est-ce que c’est la même personne?», s’est interrogé Le Mimi national.

Cette attitude de l’artiste Couper-décaler n’a pas du tout été appréciée par Grand P qui, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, a sévèrement mis en garde Opah la nation.

«Debordo attention à toi! C’est toi qui ne sait pas chanter … si je te gifles, tu vas te retrouver à l’hôpital. Moi je suis plus âgé que ton père. Tu es méchant. C’est pourquoi tu n’avances pas. Mais saches que si tu te fous de moi, je te botte», a mis en garde le «chéri» d’Eudoxie Yao.

De son côté, Debordo Leekunfa est resté silencieux face aux attaques de l’artiste guinéen et a préféré se consacrer à la promotion de sa nouvelle chanson intitulée Que du Saal. Un morceau qui est fort apprécié par les fans de l’artiste parmi lesquels l’international ivoirien évoluant à Toulouse, Ibrahim Sangaré.

Ce jeune milieu de terrain âgé de 22 ans, ex joueur du Denguélé d’Odienné, est presenté par de nombreux observateurs comme le futur Yaya Touré ivoirien en raison de son physique et de son style de jeu qui rappellent étrangement l’ancien joueur du Barça et de Manchester City.

Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de Debordo Leekunfa, l’on pouvait apercevoir le jeune footballeur danser au son de Que du Saal.

«Je vous présente l’international footballeur ivoirien Ibrahim Sangaré depuis Toulouse. Le petit de Koumassi n’en revient pas tellement Qds rentre dans son corps. C’est le futur Yaya Touré hein; il est fasciné par le son», a écrit Debordo Leekunfa pour accompagner cette vidéo dans laquelle le coéquipier de Max Gradel à Toulouse, a laissé entendre: «Le son est bon. Il est bon. Debordo, tu es un 10 mon artiste. C’est du lourd».