Jean-Pierre Pernaut a fêté ses 70 ans confiné mais n’a pas oublié les consignes sanitaires

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis et Kim Cattrall ont su mettre leurs différends de côté pour apporter du réconfort au personnel soignant de New York.

Les quatre stars de Sex and the City ont réuni plusieurs acteurs de la série pour enregistrer un message – chacun de chez eux – à l’attention des médecins, infirmières, brancardiers, agents d’entretien et tous ceux qui travaillent dans le domaine hospitalier.

Outre les quatre actrices principales de la série culte, Willie Garson qui jouait Stanford Blatch, ou encore David Eigenberg qui incarnait le mari de Miranda, Steve Brady, ont laissé un message de remerciement et ont envoyé leur soutien.

Message personnel

Les messages ont été diffusés sur le podcast Bradshaw Boys à l’attention d’une fan de Sex and the City, Meg, médecin travaillant actuellement dans l’unité de soins intensifs dédiée aux malades du Covid-19 à New York . Cynthia Nixon a tenu à lui délivrer un message personnel.

«Je sais combien votre hôpital est incroyable, vous avez sauvé la vie de ma mère lorsqu’elle a eu une crise cardiaque en 2001. Merci pour ce que vous faites. J’ai cru comprendre que votre mari est également médecin urgentiste. Vous êtes nos héros. S’il vous plaît, prenez soin de vous. Et, tout simplement merci, du fond du cœur», a déclaré celle qui s’est également présentée à l’élection au poste de gouverneur de l’état de New York.