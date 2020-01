Jennifer Aniston et Reese Witherspoon ont quémandé du champagne à Beyoncé

C’est toujours bien d’avoir une copine comme Reese Witherspoon en soirée ! Jennifer Aniston a raconté sur Instagram comment l’actrice, avec laquelle elle partage l’affiche de The Morning Show, avait sauvé leur fête post-Golden Globes.

«Reese ? ! C’est une des nombreuses raisons pour lesquelles je t’aime. On était à cours d’eau à notre table… Donc naturellement, elle a demandé à Beyoncé et Jay-Z une coupe de leur champagne !», a-t-elle posté dans une Story relayée par Elle.com où on les voit trinquer.

Le couple star du hip-hop avait ramené ses propres bouteilles, Armand de Brignac, que Jay-Z produit, au grand dam de certains puisque les Golden Globes étaient sponsorisés par Moët et Chandon…