Jennifer Lopez et Alex Rodriguez échangent leurs tenues pour un défi TikTok

Alex Rodriguez et Jennifer Lopez sont l’un des couples les plus adorables du moment, et ils l’ont prouvé une fois de plus en échangeant leurs tenues pour un défi TikTok intitulé Flip The Switch, dans lequel on les voit danser sur la chanson Flip The Switch de Quavo, après avoir échangé leurs vêtements.

«TikTok nocturne», a posté l’ancien champion de baseball en légende de la vidéo qu’il a également partagée sur Instagram.