Jennifer Lopez et Shakira en difficulté après leur performance XXL du SuperBowl

L’arrêt de la performance de Jennifer Lopez et Shakira pendant le Super Bowl 2020 a suscité l’agitation de certaines personnes.

Selon la Federal Communications Commission, elle a reçu 1 312 plaintes de personnes dans 49 États, affirmant pour la plupart que l’émission était «inappropriée».

Lopez, 50 ans, et Shakira, 43 ans, ont épaté les fans avec beaucoup de chants et de danses bien sûr avec beaucoup de…. secoués comme leur culture le permet, mais certains téléspectateurs ont affirmé que le spectacle «était à 100% sur le sexe et PAS même à distance pour toute la famille»… certains l’ont même appelé «porno doux».

Nous vous proposons quelques séquences. Appréciez par vous même.