Jennifer Lopez : la star américaine publie un cliché sans maquillage totalement renversant (photo)

Via son compte Instagram, la star américaine Jennifer Lopez s’est affichée au naturel sans une once de maquillage.

À 51 ans, Jennifer Lopez n’a décidément rien à envier à ses cadettes. Elle révèle une peau sublime. Les cheveux un peu en vrac et un peignoir blanc sur le dos, la chanteuse de «On the floor» accompagne cette photo d’un «Good morning everyone », comprenez « Bonjour tout le monde».

Très séduits que leur artiste préférée s’assume autant même sans artifices, les fans n’ont pas tari d’éloges et de beaux messages afin de la complimenter sur son teint parfait. Notons que la star met toutes les chances de son côté pour s’assurer un visage de rêve : jamais d’alcool ni de cigarettes, régime strict, fitness, cure à la lavande et méditation font ainsi partie de son quotidien.