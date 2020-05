Jessica Thivenin : «J’ai eu un coup de flippe», de nouveau très inquiète pour la santé de son fils Maylone

Ce n’est plus un secret pour personne, la santé de Maylone est délicate. Depuis sa naissance en octobre 2019, le fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia est abonné aux allers-retours à l’hôpital. Né avec une trachéomalacie, une pathologie qui diminue la capacité respiratoire, le bambin a ainsi fait de belles frayeurs à ses parents. Il a même frôlé la mort après s’être étouffé avec son lait il y a plusieurs mois. Et alors que ces derniers mois, tout semblait aller pour le mieux au sein de leur belle famille, Jessica Thivenin a fait de nouvelles confidences inquiétantes lundi 25 mai 2020.

En effet, sur Snapchat, la belle blonde a expliqué avoir constaté un phénomène étrange chez son bébé, à savoir des bruits très prononcés lorsqu’il respire : «Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit qu’il fait… On va prendre un rendez-vous à l’hôpital parce qu’il avait arrêté mais il recommence ; je vais lui donner moins de quantité de nourriture et plus de biberon, on dirait qu’il galère . Ça fait quelques jours que ça dure, il faut qu’on y aille dans la semaine, on va voir».

Quelques heures plus tard, l’ancienne candidate de télé-réalité a indiqué avoir réussi à joindre le gastro-entérologue en charge du dossier de Maylone et avoir calé un rendez-vous avec lui. Mais en attendant de le voir, Jessica Thivenin ne connaît toujours pas la cause à l’origine des bruits que produit son enfant.

«Ce matin, ça allait mieux qu’hier, peut être que c’est à cause du reflux. On a quand même appelé l’hôpital, et on a appelé son docteur gastro-entérologue, on va aller lui rendre une petite visite. J’ai enregistré les vidéos de toute façon, dès que Maylone fait des choses pas trop normales, j’enregistre tout comme ça c’est plus facile pour moi pour expliquer au docteur. Donc là j’attends le retour du docteur, pour savoir quand on pourra y aller parce qu’il y avait deux semaines d’attente.. . Mais c’est pas de l’asthme, je pense que c’est son reflux plus la trachéomalacie qu’il a».

Pour éviter d’inquiéter sa communauté, Jessica Thivenin a tout de même assuré que tout allait bien et qu’il ne s’agissait pas d’un problème grave. Reste que pour le couple, chaque imprévu se révèle très angoissant. «Hier j’ai eu un coup de flippe et la manière dont j’ai appelé Maylone ça a rappelé des mauvais souvenirs à Thibault, qui avait les larmes aux yeux . Je lui ai dit que ça allait, on reste positif. (…) Donc ne vous inquiétez pas, c’est juste qu’avec tout ce qui nous est arrivé, on panique plus vite, et on va plus à l’hôpital que des parents normaux. Quand je sens quelque chose, je préfère aller vérifier mais ça va», a-t-elle fini de rassurer.