Jessica Thivenin : «Je suis en train de perdre mon mari»

L’actrice australienne Ruby Rose a quitté «Batwoman» après une seule saison, alors que Warner Brothers et The CW confirment qu’ils remanieront son rôle de titulaire.

L’actrice de 34 ans a joué le rôle de Kate Kane et de son alter ego titulaire dans la série CW au cours de sa première saison, qui a commencé à être diffusée l’année dernière, mais a choisi de se retirer du rôle principal, laissant les patrons se démener pour la refondre.

«J’ai pris la décision très difficile de ne pas revenir à «Batwoman» la saison prochaine. Ce n’était pas une décision que j’ai prise à la légère car j’ai le plus grand respect pour le casting, l’équipe et tous ceux impliqués dans le spectacle à Vancouver et à Los Angeles», a révélé Rose dans un communiqué.

Et dans leur propre déclaration, Warner Brothers et The CW ont confirmé qu’ils poursuivront la deuxième saison de la série et qu’ils chercheront une actrice de remplacement.