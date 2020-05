Jessica Thivenin : sept mois après son accouchement, elle affiche son corps de rêve en bikini (photo)

Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith ne pourraient pas être plus heureux. Les deux tourtereaux sont sur un petit nuage. Et pour cause, leur jolie famille s’est récemment agrandie.

Mariés en août dernier, les deux acteurs sont devenus parents pour la première fois, le 21 avril dernier, d’une petite fille, dont on ignore encore le prénom. «La maman et le bébé sont heureux et se portent bien», assurait alors le magazine People, qui dévoilait la nouvelle.

Preuve de leur bonheur, l’inoubliable Pacey dans Dawson n’a pas résisté à la tentation de partager avec ses fans une première photographie de sa petite merveille. Le 10 mai dernier, à l’occasion de la fête des mères aux Etats-Unis, Joshua Jackson a en effet publié un cliché des deux femmes de sa vie, Jodie Turner-Smith y apparaît dorlotant leur nouveau-né, dont le visage est caché par la main de sa maman.

Mais surtout, ce dernier en a profité pour adresser une magnifique déclaration d’amour à la comédienne vue récemment dans Queen & Slim. «Chère Jodie. En cette fête des mères des plus spéciales, je voulais te remercier d’être la lumière que tu es», débute-t-il, avant de poursuivre avec tendresse et reconnaissance :

«Merci pour la passion avec laquelle tu as materné et protégé notre enfant lorsque tu la portais. Pour la force et la volonté dont tu as fait preuve pour lui donner la vie. Je n’ai jamais connu un être plus puissant que celle que tu as été lors de ces moments. Merci pour la grâce dont tu fais preuve depuis la naissance de notre fille. Tu es si investie que tout a l’air facile alors que je sais que cela ne l’est pas».

En donnant la vie à leur princesse, Jodie Turner-Smith a fait le plus beau des cadeaux à Joshua Jackson, qui l’a donc remerciée «d’avoir fait de (lui) un père». «De m’avoir fait assez confiance pour que nous embarquions ensemble dans cette aventure. J’en suis chaque jour de plus en plus reconnaissant. Je t’aime. J’aime que tu sois devenue mère. Et j’ai hâte de parcourir ce chemin à tes côtés tandis que nous élevons cette petite boule de joie que tu as mise au monde», s’enthousiasme ce jeune et comblé papa.

Des mots bouleversants qui ont fait leur effet auprès des internautes, dont le cœur à fondu d’amour au vu des commentaires, mais également sans doute auprès de la principale intéressée, qui s’émerveillait de voir son ventre s’arrondir au fil des mois. «Je n’oublierai jamais ce que j’ai pu ressentir pas plus que je n’oublierai à quoi ça ressemblait», confiait-elle lors de sa grossesse. Une chose est certaine : leur vie n’en est qu’enrichie.