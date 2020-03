JIF 2020 au Bénin : Bruno Mèdagbé prône le leadership des femmes

Les cadres du 8ème arrondissement de Cotonou, membres du parti Union progressiste (UP) ont procédé à la célébration de la Journée internationale de la femme (JIF), le dimanche 8 mars 2020 à Sikèkodji. C’était sous la houlette de Bruno Mèdagbé et ses pairs, les femmes de cet arrondissement ont été mises à l’honneur.

Les femmes de l’Union progressiste du 8ème arrondissement ont été comblées dimanche dernier. A travers une cérémonie riche et variée, les membres de l’UP ont démontré toute la considération et l’importance qu’ils accordent à ces amazones qui se battent à leurs côtés sur l’échiquier politique béninois.

Toutes belles, ravissantes et merveilleuses, ces femmes de l’UP en ordre de bataille, ont été célébrées à leur mérite et juste valeur. Les femmes de l’Union progressiste du 8ème arrondissement de Cotonou ont salué les efforts du gouvernement du président Patrice Talon pour son combat quotidien aux cotés de la couche féminine aux fins d’une réalité de l’égalité, du respect et d’une autonomisation effective des femmes du Bénin.

De même, elles ont renseigné sur leur admiration envers la première dame Claudine Talon, l’artiste Willi Mignon avoir hissé le drapeau du Bénin.

A travers cette célébration, l’Union progressiste a profité pour montrer sa force de frappe et sa mainmise sur la capitale économique du Bénin. Ce que n’a pas manqué de souligner le chef de la délégation de l’UP, chargé de superviser l’événement, le député Orden Alladatin. «Ce que vous avez vu, c’est la force de l’UP pour montrer que Cotonou, c’est l’UP», a-t-il confié.

Composée pour la circonstance par l’honorable Florentin Tchaou, Épiphane Quenum et bien d’autres leaders de Cotonou, cette délégation entend parcourir tous les autres arrondissements de Cotonou. Dans les prochains jours, pour une continuation de la fête au grand bonheur des femmes de cette ville.

Par Hubert DOSSOU