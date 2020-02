Johannesburg : l’opposition sud-africaine demande la fermeture SA Airways

L’Alliance démocratique (DA), le plus grand parti d’opposition en Afrique du Sud a appelé vendredi, le gouvernement à fermer South African Airways (SAA), la compagnie aérienne nationale, dont le déficit des opérations ne fait que s’accentuer l’obligeant à supprimer 11 vols dans le cadre de ses mesures de réduction des coûts.

La SAA a annoncé son intention de supprimer 11 vols, notamment la plupart de ses liaisons intérieures, à l’exception des vols de Johannesburg au Cap.

La compagnie d’Etat a déclaré qu’elle avait pris la décision avec les stratèges du redressement commercial afin de la rendre rentable et durable, après un récent renflouement de la société à raison de 233 millions de dollars.

A partir du 29 février, SAA ne desservira plus certaines destinations nationales, notamment Durban, East London et Port Elizabeth, a indiqué la compagnie, ajoutant que certaines de ses liaisons régionales et internationales seraient également supprimées.

Par ailleurs, Ghaleb Cachalia, le ministre de l’opposition (contrepoids de son homologue au pouvoir) chargé des entreprises publiques a déclaré que SAA «est en train de supprimer ses vols à gauche, à droite et au centre».

«C’est une preuve claire que SAA est dans une spirale de la mort et la compagnie doit être soustraite de sa misère. Il est inutile d’avoir une fierté déplacée envers une compagnie aérienne pour le plaisir», a déclaré Cachalia.

Il a ajouté que l’Alliance démocratique exigeait «un arrêt de cette compagnie aérienne, pour que les actifs viables soient vendus et privatisés et que les autres parties soient arrêtées».

Dans le passé, le gouvernement a refusé avec véhémence d’accepter la demande du Procureur général, qui estimait que la fierté nationale et des milliers d’emplois seraient menacés si la mesure était appliquée.