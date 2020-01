Joueurs les plus chers au monde : Mbappé en tête, Ronaldo absent du top 10

L’Observatoire du football CIES a dévoilé la liste des joueurs du big-5 avec les plus hautes valeurs de transfert estimées. Aux trois premières places il y a Kylian Mbappé (France et Paris St-Germain), Raheem Sterling (Angleterre et Manchester City), ainsi que Mohammed Salah (Egypte et Liverpool).

Quand on prend les dix (10) premières places, on retrouve l’Argentin Lionel Messi à la huitième place avec une valeur estimée à 125,5€. Son rival portugais, Cristiano Ronaldo ne figure pas dans le top 10

💵 Joueurs les plus chers au monde (CIES) : 1- 🇫🇷 Mbappé : 265 M€

2- 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sterling : 228 M€

3- 🇪🇬 Salah : 175 M€

4- 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sancho : 169 M€

5- 🇸🇳 Mané : 155 M€

6- 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kane : 151 M€

7- 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rashford : 134 M€

8- 🇦🇷 Messi : 126 M€

9- 🇫🇷 Griezmann : 124 M€

10- 🇦🇷 Lautaro M. : 116 M€ — Actu Foot (@ActuFoot_) January 7, 2020

Par poste, les joueurs les plus chers du point de vue de leur valeur de transfert sont Alisson Becker parmi les gardiens (€87 M), Virgil van Dijk parmi les défenseurs centraux (€93 M), Trent Alexander-Arnold parmi les défenseurs latéraux (€110 M), James Maddison parmi les milieux (€112 M) et Kylian Mbappé parmi les attaquants (€265 M). Onze des vingt joueurs estimés à plus de €100 millions évoluent en Premier League anglaise.

Des joueurs appartenant à quatre clubs différents figurent aux dix premières places pour la Ligue 1 : Mbappé, Neymar, Paredes et Diallo pour Paris St-Germain ; Dembélé, Depay et Aouar pour l’Olympique Lyonnais ; Ikoné et Osimhen pour le LOSC ; ainsi que Ben Yedder pour Monaco.