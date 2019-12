Jour de Noël : il trouve un sac avec 16000 euros à l’intérieur et le rend à la police

La scène s’est produite le 24 décembre à Krefeld, dans l’ouest de l’Allemagne. Il était presque minuit lorsqu’un homme de 51 ans, qui se promenait dans le centre-ville, a trébuché sur un sac à dos qui gisait par terre.

Il a regardé à l’intérieur et a trouvé pas moins de 16 000 euros en liquide et des cadeaux. Il a appelé immédiatement la police. Les forces de l’ordre ont pu rapidement identifier le propriétaire, auquel ils ont rendu le sac à dos et son précieux contenu.

L’homme qui a découvert le sac «a refusé une récompense parce que c’était Noël», a écrit la police de Krefeld sur Facebook. «Il y a vraiment des gens qui font de bonnes actions à Noël», s’est ému un policier.

En Allemagne, toute personne rendant un objet trouvé peut recevoir une récompense basée sur la valeur de l’objet. Dans ce cas, l’homme aurait pu toucher 490 euros s’il avait accepté la récompense.