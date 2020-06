Journée de la sécurité sanitaire des aliments : Épiphane Hossou invite a une conjugaison des efforts

La communauté internationale, célèbre dimanche 7 juin 2020 la Journée de la sécurité sanitaire des aliments. En attendant cet évènement, le directeur général de l’Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments (Abssa) a donné son avis sur sur cette deuxième édition de l’ initiative des Nations-Unies. Occassion pour ce dernier de rappeler aux uns et aux autres leur rôle combien crucial dans la préservation de la santé humaine.

La vie de la personne humaine est sacrée. Et le respect de cette vie passe par le respect de ses droits. Au nombre de ces derniers figure le droit à une alimentation saine. À ce titre des journées de réfléxions sont initiées pour sensibiliser les uns et les autres sur la préservation de la santé humaine. Pour le compte de cette deuxième édition,

Épiphane Hossou, attire non seulement l’attention mais inspire également l’action en matière de prévention, de détection et de gestion des risques d’origine alimentaire, contribuant ainsi à la sécurité sanitaire des aliments, à la santé humaine, à la prospérité économique, à l’agriculture, à l’accès aux marchés, au tourisme et au développement durable. Placée sous le thème

«La sécurité sanitaire des aliments, c’est l’affaire de tous» cette journée est une occassion pour le directeur général de l’Abssa d’ inviter les différents acteurs intervenants dans la chaîne de production et de distribution des aliments au Bénin à plus d’action. Tout en rassurant que l’Etat béninois fait des efforts pour assurer la sécurité sanitaire des aliments à travers une nourriture sûre et nutritive pour tous, Épiphane Hossou a invité les agriculteurs et producteurs à adopter de bonnes pratiques culturales permettant la production des aliments sûrs. « Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les aliments soient sans danger pour la santé » a t- il déclaré pour finir.