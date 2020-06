Journée internationale contre l’abus et le trafic de la drogue : Sacca Lafia s’adresse aux béninois

Comme la communauté internationale, le Bénin célèbre, ce vendredi 26 juin 2020 la Journée internationale contre l’abus et le trafic de la drogue

Placé sous «La santé pour la justice. La justice pour la santé», cette nouvelle édition a été l’occasion pour le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, d’adresser un message à la population béninoise.

Dans son intervention, Sacca Lafia puisque c’est de lui qu’il s’agit a réitéré l’engagement du gouvernement à sensibiliser ses administrés sur la dangerosité de la drogue.

Pus loin ce dernier a déclaré «En raison de ce que la drogue nuit gravement à la santé, le gouvernement du Bénin a pris la ferme décision de la combattre en incitant les institutions responsables de la justice pénale, de la santé et des services sociaux à apporter des solutions intégrées conformément aux conventions internationales relatives au contrôle de la drogue».

Sacca Lafia a également adressé un message particulier à la communauté religieuse. À leur endroit ce dernier a souhaité que «les communautés religieuses et les Organisations non gouvernementales du secteur privé accompagnent l’Etat central à travers, les médias, les réseaux sociaux et les sensibilisations des personnes vulnérables pour une lutte efficace contre ce fléau».

Pour finir, il sied de préciser que ladite journée est instaurée en 1987 par les Nations Unies.