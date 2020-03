Journée internationale de la femme : une foire agricole et artisanale organisée à Natitingou

Ce mercredi 05 mars 2020, la foire agricole et artisanale de la femme de l’Atacora qui va s’étendre jusqu’au 8 mars 2020 a démarré à lex-CPR de Natitingou. Ce fut l’occasion pour les femmes de montrer leur savoir faire sur le plan artisanal et agricole

La journée internationale de la femme est une journée qui est retenue chaque année pour célébrer la femme. Dans l’Ata.cora, les organisateurs de la présente foire ont voulu marqué l’événement à travers cette foire agricole et artisanale. C’est en ces termes que s’est exprimé Doko Jeanne, femme de la cité des Nantos rencontrée sur les lieux. Sur place, les femmes ont répondu massivement présentes à travers des produits de toute sorte.

Ici on y trouve du riz local, les jus de baobab, les jus de citron, les jus d’ananas, les jus de gingembre, le gari, le fonio, les vêtements de fabrication locale, les tissus produits localement, etc…

»Vraiment cette foire est la bienvenue. Le 8 mars 2020, la fête de la femme sera bien commémorée. J’encourage les initiateurs de cette activité, les sponsors et tous ceux qui ont compris qu’il faut marquer cet événement en montrant le potentiel économique des femmes entrepreneuses. Franchement, je suis très satisfait de cette noble initiative» a déclaré Tchando Yvette, activiste feministe rencontrée à Natitingou.

Selon les investigations qui ont été faites sur ce sujet, il ressort que les partenaires techniques intervenant dans le département de l’Atacora, tels que la coopération allemande, les néerlandais, appuient fortement ce genre d’activité.

Présentation de l’union régionale des coopératives de transformatrices de riz de l’Atacora- Donga

L’union régionale des coopératives de transformatrice de riz de l’Atacora est une société coopérative des femmes étuveuses de riz des départements de l’Atacora Donga. Elle a été créée les 21 et 22 avril 2015 à la suite d’une assemblée générale constitutive de 9 coopératives communales de transformatrices de riz.

L’union régionale est dirigée par un conseil d’administration de 7 membres et un conseil de surveillance de 3 membres. Elle se réunit deux fois par an en assemblée générale, organe suprême de décision, précise Jean Paul N’tcha, spécialiste des coopératives.

Selon lui, l’union régionale des coopératives de transformatrice de riz de l’Atacora Donga est une coopérative de services dont la mission est d’accompagner les coopératives communales des transformatrices de riz à se professionnaliser, à améliorer leur gouvernance et à rendre des services aux femmes étuveuses membres, ajoute-t-il.

Selon les investigations qui ont été faites sur cette coopérative, il ressort qu’elle a pour objet de représenter et défendre les intérêts des transformatrices de riz auprès des autorités locales et des partenaires au développement. Elle contribue aussi à apporter une assistance technique aux membres en matière de respect des normes d’hygiène et sanitaires et de transformation.

Parmi ses actions importantes, il y a la facilitation de l’accès au crédit, aux équipements de transformations spécifiques et matériels de travail. Enfin, elle communique sur les opportunités qui s’offrent aux membres et assure le lobbying, le plaidoyer auprès des partenaires.

S’exprimant sur le sujet, Soukossi Félicien, l’un des participants à la foire trouve que le riz produit localement est un riz de qualité supérieur. »Je vous invite à y faire un tour, vous ne serez pas déçu» ajoute-t-il. Espérons que ces coopératives puissent s’accroitre encore et encore pour engrener beaucoup de profits.

