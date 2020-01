Journées portes ouvertes : la CCIB vulgarise ses réformes et affiche ses ambitions

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) a organisé une journée portes ouvertes hier, mardi 21 janvier 2020 au siège de l’institution à Ganhi. Au menu de cette activité, une session spéciale consacrée à la présentation des réformes majeures intervenues au sein de l’institution.

La chambre consulaire du Bénin est désormais engagée sur le sentier du développement durable des industries béninoises, conformément à la vision du gouvernement. C’est qu’il faut retenir de la session spéciale qui s’est déroulée sous les regards du secrétaire général de la présidence, Pascal Koupaki, du conseiller spécial du chef de l’Etat, Johannes Dagnon et du ministre de l’Industrie et du commerce, Shadiya Assouman.

L’un après l’autre, les cadres de l’administration de la CCIB se sont succédés au pupitre pour présenter les réformes apportées dans chaque compartiment de la maison consulaire du Bénin.

En effet, de l’organisation de la CCIB à ses objectifs, vison, et fonctionnement, sans oublier les réformes ourdies pour mettre véritablement la chambre consulaire au service des entreprises. Sur ce dernier point, l’honneur a échu à l’administrateur provisoire, Alain Hinkati, de présenter le bilan sur les réformes de restructuration des services d’appui aux entreprises.

Parmi ces dernières, quelques programmes ont été initiés pour rapprocher la CCIB des entreprises et permettre à ces dernières de bénéficier de certains services auxquels ils avaient soit du mal à avoir accès soit n’avaient pas accès. Il s’agit des programmes suivants : Rencontres thématiques (RT), Rendez-vous mensuel des experts (RME), Evénements de promotion (EP) et Parcours de l’entrepreneur (PE).

Les participants à cette session spéciale dont les entrepreneurs, les autorités gouvernementales, les responsables de structures étatiques, les organisations professionnelles et autres acteurs économiques ont appris à connaître la nouvelle CCIB qui est née sous l’impulsion du dynamisme de Alain Hinkati.

Ainsi, plusieurs questions ont été posées par les participants en vue d’obtenir un éclairage sur quelques zones d’ombres. L’administrateur provisoire de la CCIB et des responsables de structures partenaires y ont répondu. C’est ainsi que le directeur de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (Apiex), Laurent Gangbés, est intervenu, au pupitre.

Lors de son mot de clôture de cette session spéciale, le secrétaire général de la présidence a félicité l’administrateur provisoire de la CCIB pour le travail abattu et rappelé au secrétaire général, Raymond Adjakpa Abilé, le rôle majeur qui est désormais le sien dans la satisfaction des hautes attentes placées en sa personne et dans l’institution consulaire.

L’administrateur provisoire de la CCIB a été désigné par le conseil des ministres en sa session ordinaire du 23 janvier 2019. A quelques heures de l’an 1 de cette nomination, Alain Hinkati a présenté une CCIB désormais prête à jouer toute sa partition dans la course au développement durable du Bénin.

Par Nafiou OGOUCHOLA