Justin Bieber continue les répétitions pour sa tournée malgré le Covid-19 !

Le Covid-19 a déjà fait de nombreuses victimes aux Etats-Unis et Donald Trump a pris des mesures. Néanmoins, cela ne semble pas inquiéter Justin Bieber et il se prépare pour ses concerts !

Après la Chine et l’Europe, se sont les Etats-Unis qui sont touchés par le Covid-19. Ainsi, après plusieurs gros cas en Californie et à New York, le président a pris quelques mesures. Il a notamment interdit les vols de l’Europe vers les Etats-Unis. Puis, les gens doivent éviter de se retrouver par milliers dans des évènements.

Le virus sème la panique et tout le monde a peur de l’attraper. Néanmoins, Justin Bieber ne veut pas céder à la panique et le chanteur souhaite faire sa tournée. En effet, il y a quelques semaines, il a sorti son tout nouvel album : Changes.

Son album connaît un vrai carton et cela faisait longtemps que les fans l’attendaient. Ainsi, Justin Bieber a bien l’intention de faire quelques concerts et il se prépare. Malgré le Covid-19, ce dernier enchaîne les répétitions et il ne semble pas s’inquiéter pour l’épidémie.