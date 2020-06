Justin Bieber et Hailey Baldwin : les deux stars pourraient bientôt avoir des enfants

Justin Bieber et Hailey Baldwin sont ensemble depuis quelques années. Les deux stars pourraient bientôt devenir parents.

Justin Bieber n’a jamais caché l’envie de fonder une famille un jour. D’ailleurs, il avait même fait une blague à ses fans en leur faisant croire qu’Hailey était enceinte. Pourtant, ce projet pourrait très bientôt se concrétiser.

«Justin et Hailey parlent de plus en plus de fonder une famille ensemble. Avoir des enfants dans un avenir proche est une conversation sérieuse entre eux» a dit une source pour US Weekly.

Bieber semble donc prêt à avoir des enfants et il le fait souvent savoir à Hailey. De ce fait, il se pourrait que la mannequin tombe enceinte dans un avenir proche. D’autant plus que son amie, Gigi Hadid attend son premier enfant.

De ce fait, cela pourrait pousser Hailey à vouloir à son tour avoir un enfant avec Justin Bieber. En tout cas, les fans se réjouissent de cette nouvelle et ils imaginent très bien le chanteur en papa poule.