Justin Bieber et Hailey Baldwin trompent l’ennui du confinement et s’éclatent

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont lancés sur Tik-Tok ! Ils ont publié une vidéo d’eux dansants, et ont été validés par Kylie Jenner !

Les peoples aussi subissent le confinement lié au COVID-19. Et certains se lancent des défis pour faire face à l’ennui ! C’est le cas de Justin Bieber et Hailey Baldwin ! Les deux amoureux se sont également lancés sur la plateforme qui fait fureur en ce moment, Tik-Tok !

En effet, le jeune homme a publié une vidéo de lui et de sa femme entrain de danser ! Adorable ! Les deux amoureux prennent du bon temps ! Et ils ont bien raison ! Il faut trouver des occupations en ce temps de quarantaine ! Et cette vidéo a été validée par la toile ! Et notamment par Kylie Jenner !

La jeune femme a commenté la vidéo de Justin Bieber avec un message adorable : «je vous aime les gars !» Elle n’est pas la seule à avoir commenté. On a pu voir des messages tels que : «vous les gars vous êtes tellement cool«, ou encore «bientôt tout le monde va être comme ça». On a également pu lire : «on ne peut pas appeler ça de la quarantaine, ça a l’air tellement cool»

Justin Bieber et sa femme montrent l’exemple en restant confinés dans leur maison ! Mais ce n’est pas les seuls. De nombreux peoples ont appelé leur communauté à rester chez eux.

Une bonne initiative qui on l’espère, portera ses fruits ! En effet, il faut que tout le monde respecte la quarantaine pour que cette histoire appartienne vite au passé !