Justin Bieber : le chanteur se droguait dès le réveil

Justin Bieber a décidé de se mettre à nu dans sa docu-série diffusée sur YouTube, Seasons. Dans l’épisode The Dark Season, il évoque sa consommation de drogue passée et pourquoi il a décidé de s’en sortir. L’artiste de 25 ans a eu peur de mourir. Il détaille ainsi comment son équipe de sécurité venait «vérifier mon pouls la nuit» pour s’assurer qu’il était encore en vie.

L’interprète de Sorry était devenu accro notamment à l’ ecstasy et aux champignons hallucinogènes, en plus d’une consommation de cannabis régulière depuis l’adolescence. «A un moment, je buvais du lean (un mélange à base de sirop codéiné), je prenais de l’ecsta, de la MDMA, des champignons, tout», lâche-t-il.

«Fumer un joint pour commencer la journée»

«Les gens ne savent pas à quel point c’était sérieux. La première chose que je faisais en me levant le matin, c’était de prendre des pilules et fumer un joint pour commencer la journée. C’était effrayant», commente-t-il.

Sa dépendance, Justin Bieber l’explique en partie par le besoin de faire ses propres expériences, mais aussi la pression de grandir – et donc de faire des erreurs – «devant les caméras». «J’avais un autre niveau d’exposition et j’avais beaucoup d’argent», ajoute-t-il.