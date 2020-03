Justin Bieber : le chanteur s’enflamme totalement pour sa femme et ses fans

Le chanteur est accro à Hailey Baldwin et ils se font très souvent des déclarations d’amour sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, les deux stars se retrouvent confinés ensemble à Los Angeles et ils ont choisi de se soutenir.

Face a cette situation compliquée, Justin Bieber peut compter sur le soutien d’Hailey Baldwin. Les deux stars tentent de se trouver quelques activités afin de ne pas s’ennuyer. Par ailleurs, il y a quelques heures, Bieber a posté une belle photo de lui.

Les stars alimentent les réseaux sociaux en ce temps de confinement. Ainsi, il y a quelques heures, Justin Bieber a pris la pose chez lui. Il prend un air angélique et il semble aussi très pensif. Néanmoins, la photo a fait sensation !

Les fans de Justin ont adoré sa toute nouvelle photo en noir et blanc. Ils sont heureux de le savoir en pleine forme et heureux avec sa femme. «Tellement beau» a dit un fan. Néanmoins, le chanteur a aussi fait une belle déclaration d’amour à ses fans et à sa femme. «Je vous aime les gars. Hailey m’a donné cette expression faciale.» a t-il dit.

Par ailleurs, Hailey Baldwin a été touchée par le message de son chéri. De ce fait, elle n’a pas perdu de temps pour lui répondre et lui faire des compliments. «Et cette peau semble être tellement fraiche !» a t-elle écrit.