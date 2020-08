Justin Bieber partage un bon souvenir de son road-trip avec sa femme Hailey

Dans une nouvelle photo postée sur son compte Instragram, le chanteur Justin Bieber s’affiche en plein road-trip avec sa femme Hailey Baldwin.

Le chanteur Justin Bieber a connu une période très difficile. Grâce au soutien de sa femme Hailey Baldwin, il a pu remonter la pente. Il se montre alors très reconnaissant envers sa femme et ses proches. En effet, l’artiste se reconstruit et revient progressivement sur le devant de la scène au plus grand bonheur de ses fans.

Justin et Hailey en vacances

Le jeune couple a décidé de prendre un peu de temps pour eux. Justin et Hailey décident de partir en road-trip en famille. Sur Instagram, il filme la route durant leur trajet. Il poste même une photo de son petit frère en train de dormir dans la voiture. Trop craquant !

Lorsqu’ils s’arrêtent, Justin Bieber immortalise ce moment en posant avec Hailey Baldwin. Il publie alors cette photo sur son compte Instagram. « Tellement détendu lors de notre road-trip… Tellement reconnaissant de faire ces souvenirs avec l’amour de ma vie @haileybieber » .

C’est une déclaration trop touchante que Justin a fait à sa chérie. Sur la photo, les deux tourtereaux filent le parfait amour et se montrent plus complices que jamais.