Juventus : Cristiano Ronaldo, peut-on s’attendre à une vente ?

Malgré la réussite de son aventure à Turin, Cristiano Ronaldo n’est pas certain de poursuivre avec la Juventus.

Selon le quotidien italien Il Messaggero, l’avenir de plusieurs joueurs de l’effectif, dont Cristiano Ronaldo, serait remis en cause à cause du Coronavirus et de son impact sur l’économie italienne. Ainsi, c’est dans ce contexte que les dirigeants Bianconeri ont prévu de discuter avec Cristiano Ronaldo à propos de son aventure à la Juventus, et notamment de sa suite.

Si les dirigeants souhaitent de tout cœur éviter le départ de l’international portugais, ils pourraient envisager une baisse de salaire pour le joueur dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Le quotidien italien évoque également une vente de Cristiano l’été prochain, qui permettrait à la Juventus de réaliser une belle rentrée d’argent après cette crise (environ 70M€).

Enfin, les dirigeants pensent également à prolonger Cristiano d’un an, afin de leur permettre d’étaler le paiement de son salaire actuel sur trois ans plutôt que deux. Affaire à suivre…