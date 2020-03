Juventus : Cristiano Ronaldo prend une énorme décision face au coronavirus

Alors qu’un premier cas de coronavirus a été détecté à la Juventus, Cristiano Ronaldo ne devrait pas retourner en Italie jusqu’à ce que la situation dans le pays s’améliore.

Comme l’expliqué la presse italienne ce jeudi, Cristiano Ronaldo ne devrait pas retourner en Italie de sitôt. Tuttosport précise dans ses colonnes que le Portugais devrait rester en confinement sur l’île de Madère jusqu’à nouvel ordre et qu’il n’aurait pas l’intention de revenir, même pour disputer un hypothétique huitième de finale retour de Ligue des Champions contre l’OL programmé le 17 mars prochain, mais dont la tenue semble très compromise.

Un geste fort de la part du quintuple Ballon d’Or, de retour dans son pays après avoir disputé le match face à l’ Inter Milan dimanche afin de rendre visite à sa mère Dolores, victime d’un AVC il y a une semaine, afin de lutter contre le coronavirus et de ne pas prendre de risque.

D’ailleurs, La Stampa ajoute de son côté que Cristiano Ronaldo n’était pas d’accord avec l’UEFA concernant la décision de jouer en Ligue des Champions la semaine prochaine, une éventualité qui semble de toute façon aujourd’hui dépassée au vu de la situation à la Juventus, en quarantaine après le test positif de Rugani, et plus globalement en Italie, pays d’Europe le plus touché par le coronavirus.