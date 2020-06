Juventus : Maurizio Sarri tranche sur la rumeur qui l’oppose à Miralem Pjanic

Ces derniers temps, la presse italienne est un peu plus préoccupée sur la querelle qui oppose Miralem Pjanic et son entraîneur Maurizio Sarri. À cet effet, le manager des Turinois s’est prononcé sur cette rumeur le dimanche dernier par l’entremise d’une conférence de presse d’avant match.

«L’histoire de ma querelle avec Pjanic est l’un des plus gros canulars de la saison. Je parle beaucoup avec Miralem. C’est peut-être l’un des gars avec lequel j’ai le plus d’échanges et l’une des meilleures relations. Lors des deux derniers matchs (de Coupe d’Italie, ndlr), Pjanic a joué comme le reste de l’équipe, avec un bon départ puis une baisse de régime.

Pour le match de demain (ce lundi), nous verrons voyons comment il va et ensuite nous déciderons. Bien sûr, nous n’avons pas beaucoup d’autres solutions dans ce rôle pour le moment: Ramsey est plus disponible pour un bout du match que pour 90 minutes», a ainsi lâché Sarri.