Juventus Turin : Cristiano Ronaldo fait quelques confidences sur sa future retraite

Lors d’une conférence organisée samedi en marge de la cérémonie des Globe Soccer Awards à Dubai, Cristiano Ronaldo a fait quelques confidences au sujet de son avenir.

Une chose est sûre, l’attaquant de la Juventus Turin n’a clairement pas l’intention de raccrocher les crampons.

«Cristianinho (son fils aîné âgé de 9 ans) me met la pression parfois et me dit : ‘Papa, tiens encore quelques années qu’on puisse jouer ensemble.’ Ça va être difficile même si j’ai encore quelques années à donner. L’ambition fait de vous ce que vous êtes, mais le plus important reste la passion. C’est ainsi que vous vous sentez motivé. A 34 ans, ma motivation reste la même», a lâché CR7.