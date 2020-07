Kanye West dévoile la pochette de l’album «DONDA» après la date de sortie manquée

Kanye West a initialement annoncé un album «DONDA» il y a à peine une semaine avec un tweet maintenant supprimé et a ensuite abandonné les modifications du son mais a donné la date de sortie, le 24 juillet. Cela ne s’est pas produit.

Cette fois, Kanye West s’est rendu sur Twitter pour dévoiler la pochette du prochain album, qui présente ce qui ressemble à une peinture de personnes avec le soleil / lune dans le ciel, comme si elles ressuscitaient.

En attendant, tout le monde parle encore des excuses de Kanye à sa femme Kim pour ses récentes diatribes sur les réseaux sociaux, que beaucoup avaient attribuées à son trouble bipolaire.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020