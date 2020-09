Kanye West : le rappeur pense que la musique actuelle a grand besoin de changer

Kanye West a de nouveau partagé le fond de sa pensée sur ses réseaux sociaux, demandant à ce que les artistes de l’industrie musicale soient «libérés» et plus «transparents».

Sur Twitter, l’interprète de ‘Stronger’ a déclaré: «Nous allons faire entrer l’industrie musicale dans le 21ème siècle. Nous allons changer chaque contrat de maison de disque, chaque contrat de tournée, à part ceux de Drake [emojis mortes de rire]. Je plaisante… J’adore Drake aussi. Tous les artistes doivent être libérés.»

Kanye a également affirmé que les plateformes de streaming continueraient d’évoluer dans les années à venir, ajoutant: «Il y a deux ans, 50 millions de personnes écoutaient leur musique sur des plateformes de streaming partout dans le monde. Aujourd’hui, on en est à 400 millions. D’ici la fin de l’année, ça fera 460 millions. D’ici la fin de la décennie, on aura 2 milliards selon J.P. Morgan, Goldman Saches, etc.»

Par ailleurs, Kanye a récemment admis avoir dépensé près de 50 millions de dollars pour ses messes du dimanche.

Le rappeur et son équipe parcourent régulièrement les États-Unis dans ce but, et la star a affirmé qu’il a dépensé tout son argent dans le marketing de sa marque Yeezy ou bien dans les messes en question.

Durant une interview avec Nick Cannon pour son podcast ‘Cannon’s Class’, il a déclaré: «Je dépense tout dans Yeezy ou mes messes du dimanche. Tout ce que j’ai. J’ai dépensé 50 millions de dollars l’année dernière pour mes messes, en ajoutant les opéras, les vols. 120 personnes sont allées en Jamaïque. Les Yeezys se vendaient comme des petits pains. Donc au lieu de payer pour des publicités, j’ai investi dans l’église. J’ai investi dans la diffusion de l’Évangile.»