Karine Ferri : une photo surprenante d’elle prise le jour de Noël embrouille la toile

La jolie brune Karine Ferri comme tout le monde, a fêté Noël en famille ! elle était en Bretagne où elle réside tout au long de l’année, avec sa jolie petite tribu. L’occasion pour l’animatrice d’immortaliser quelques moments privilégiés avec son époux Yoann Gourcuff, et leurs deux enfants, Maël et Claudia.

Après une année bien chargée, Karine Ferri a, depuis le début du mois décembre, mis le cap sur la Bretagne. La belle brune est aujourd’hui le visage numéro 1 de la chaîne TF1 et se voit donc confier la présentation de plus en plus d’émissions. Ayant terminé le tournage de Danse avec les stars ainsi que ceux des émissions liées aux fêtes de fin d’année, la jeune maman s’est octroyée une pause bien méritée sur le littoral breton.

Quand elle n’est pas sur les plateaux télévisés, Karine Ferri prend en effet la peine de retourner en Bretagne dès qu’elle le peux puisqu’elle y vit avec son mari Yoann Gourcuff et ses deux enfants Maël et Claudia. Là-bas, la jolie animatrice y trouve calme, sérénité et équilibre, une stabilité et un équilibre nécessaire à son épanouissement, loin de la cohue parisienne.

Ainsi, le 2 décembre dernier, l’animatrice publiait sur Instagram, un cliché de sa vie simple, loin des projecteurs. Un cliché sur lequel elle apparaîssait au naturel, sur une plage du Morbihan, aux côtés d’un grand chien noir. Exit les robes décolletées à paillettes, les talons hauts et les mises en beauté pointilleuses, Karine Ferri se dévoilait sans fards et laisse apparaître son autre mode de vie un brin plus minimaliste.

Une rare photo avec ses enfants après avoir alimenté son compte Instagram de plusieurs clichés où elle prend la pose pour donner à ses abonnées diverses idées de tenues en tout genre, Karine Ferri a publié ce mercredi 25 décembre 2019, une photo à la fois rare et inédite où s’affiche aux côtés de son époux et de ses enfants.

Fidèle à son désir de préserver sa vie privée, elle a néanmoins veillé à ce qu’ils posent tous de dos pour ne donner qu’un petit aperçu à ses milliers de fans. Quoi qu’il en soit les deux clichés avec vue face à la mer sont très réussis et ont eu l’effet escomptés auprès des admirateurs de Karine, ravis de découvrir enfin Maël et Claudia.