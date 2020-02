Kate Hudson : la star s’est confiée sur sa casquette de maman de Ryder

Kate Hudson s’est confiée sur sa casquette de maman de Ryder, 16 ans, Bingham, 8 ans et Rani, 1 an. En livrant son témoignage, elle évoque en creux ce que la société a tendance à exiger des mères.

«Je fais des erreurs tout le temps. J’ai déjà trop crié sur mes enfants, j’ai utilisé des gros mots en leur présence et j’ai été absente pour certains moments de leur vie parce que je n’étais pas en ville», a-t-elle confessé au magazine Women’s Health. Mais la star ne fait pas que dans l’autoflagellation.

«Supermaman»

«En même temps, il y a des jours où je me dis, “Je suis une Supermaman”, je fais la cuisine, le ménage, je leur fais faire leurs devoirs, je change des couches, j’ai fait du sport, a assuré Kate Hudson. Mais ce que j’ai appris – et je continue à l’apprendre tous les jours – c’est que je fais du mieux que je peux. Je veux me détendre un peu, faire moins de films qui ne me rendent pas vraiment heureuse et me concentrer sur ce que je veux vraiment, et sur ce que je veux donner – quel genre de mère je veux être.»