Kate Middleton : la duchesse de Cambridge fait une grande révélation sur George

Lors de son passage derrière le micro du podcast Happy Mum, Happy Baby, Kate Middleton est revenue sur le jour de la naissance du prince George en 2013. De son propre aveu, le moment crucial de la présentation de son premier né au public a été plutôt traumatisant.

«Assez terrifiant, je ne vais pas mentir. Tout le monde avait été si encourageant et William et moi étions vraiment conscients que c’était quelque chose que tout le monde attendait. Vous savez, nous sommes énormément reconnaissants pour le soutien que le public nous a montré. Et pour nous, être en mesure de partager cette joie et cette reconnaissance avec le public, j’ai l’impression que c’était important», s’est souvenue la duchesse de Cambridge.

Des sentiments partagés

«Mais en même temps, c’était couplé avec la présence d’un nouveau-né, des parents inexpérimentés, et l’incertitude de ce que ça impliquait, alors nos sentiments étaient partagés», a conclu Kate Middleton.

La duchesse de Cambridge, même terrifiée, s’est pliée à l’exercice protocolaire pour ses deux autres enfants, la princesse Charlotte et le prince Louis. Kate Middleton est à chaque fois apparue souriante et parfaitement apprêtée, tenant l’enfant dans ses bras, quelques heures à peine après l’avoir mis au monde. Une coutume qui a été souvent décriée .