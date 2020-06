Kelly Clarkson célèbre les Emmy Awards en défiant John Legend pour l’EGOT

Félicitations à l’auteure-compositrice-interprète, actrice, auteure et personnalité de la télévision américaine Kelly Clarkson pour sa dernière réalisation.

Le chanteuse animatrice de spectacle a été déclarée vainqueur du Daytime Emmy Award pour l’hôte de spectacle.

Elle est devenue gagnante en battant les animateurs de «The Talk», les animateurs de «Live with Kelly and Ryan», l’équipe «GMA3» et «Maury».

Célébrant cet exploit, Clarkson a remercié toute son équipe, avant de rappeler à John Legend qu’elle est à mi-chemin de devenir un EGOT (c’est-à-dire un lauréat d’un Emmy, Grammy, Oscar et Tony Award, ce que John Legend est déjà).