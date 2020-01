Kendall Jenner a passé le Nouvel an avec son ex

Kendall Jenner a passé le réveillon avec Ben Simmons, son ex. Selon TMZ, la top et le basketteur ont passé la nuit sur le toit de l’Attico.

Cependant, selon une source de la publication, les anciens amants ne se sont pas remis ensemble.

«Kendall et Ben ne sont pas ensemble, mais sont en bons termes. Tous les deux sont très occupés, et pour le moment, être en couple ne marche pas pour eux. Kendall et Ben ont fait des pauses par le passé et se sont remis ensemble», a dévoilé la source.