Kénya : deux amants découvrent qu’ils sont frère et sœur à quelques jours de leur mariage

A quelques jours de leur mariage, deux amants kényans ont eu le choc de leur vie en apprenant qu’ils sont frère et sœur.

Mariage impossible entre John Njoroge et Rose Wanjiku. D’après Afrikmag, le futur marié a été invité à annuler ses projets de mariage avec sa fiancée, après avoir présenté celle-ci à ses parents. Le motif serait qu’ils étaient «frère et sœur».

En effet, sa fiancée Wanjiku serait sa demi-sœur et la fille de la deuxième épouse de son père. «Après que je l’ai emmenée pour la présentation à mes parents, on m’a dit que mon père a eu une seconde épouse ainsi nous sommes frère et sœur», a-t-il révélé à Kameme TV.

C’est également un coup dur pour la fiancée Wanjiku qui a exprimé sa peur de retomber amoureuse. «Je ne pourrais plus tomber amoureuse d’une autre personne parce que j’ai peur qu’il se révèle également être mon parent» , a-t-elle confié.