Kenya : le tourisme perd 47 millions de dollars à cause du Covid-19

L’univers artistique béninois est en pleine mutation. A la vague des professionnels nés juste après les indépendances, succèdent peu à peu, des jeunes nés vers la fin de la révolution populaire au Bénin, qui s’affirment et s’illustrent par leur travail.

«Saisissants, captivants et riches en messages. Ce que j’aime le plus c’est que ces tableaux sont liés à la culture béninoise». C’est en ces termes que Marie André Boisseau, gestionnaire d’une galerie à Bordeaux, en France, a qualifié quelques œuvres de l’artiste plasticien Youri Zomahoun.

Admirative devant les œuvres exposées par celui-ci dans son atelier de travail, l’experte européenne en art plastique, a renseigné sur les détails sur lesquels elle s’est basée pour émettre ce jugement.

«Aujourd’hui il y a beaucoup de tableaux africains qui ne racontent rien de bon ou qui racontent peu de choses. Un des artistes de monsieur Zomahoun c’est qu’il raconte toute une histoire, et une histoire béninoise ou africaine, à travers chacune de ses œuvres. Il y a quelque chose de spécial qu’il partage avec celui qui regarde ses tableaux. C’est original», a expliqué la française.

Les tableaux peints par Youri Zomahoun ont leur source dans la culture béninoise. En effet, des ‘’revenants’’ aux multiples visages de l’africain en passant par l’intelligence fertile de l’homme, les œuvres de l’artiste de Dassa-Zoumè racontent le vécu quotidien des populations béninoise et africaine.

Par exemple, plusieurs tableaux représentent soit un homme, soit une femme qui possède plusieurs visages. Pour l’artiste qui s’est consacré à l’art après avoir décroché son diplôme en Bâtiments et travaux publics (BTP), chaque œuvre est un message, sinon une leçon à apporter à celui qui l’admirera.

«Il y a plusieurs types de femmes comme d’hommes. Chacune ou chacun a ses qualités et défauts. C’est important de le rappeler souvent car, c’est bien de faire des peintures pour magnifier un visage angélique mais c’est encore mieux de rappeler que derrière ce visage angélique peut se cacher un mauvais caractère ou de mauvaises intentions», confie Youri Zomahoun.

Depuis 2006 où il a décidé de faire de sa vocation un gagne-pain, l’artiste béninois a participé à bon nombre d’expositions soit en groupe ou seul un peu partout au Bénin. En 2018, il a participé à la résidence des arts GREEK ‘’Reprendre la main’’ et a fait une exposition collective à l’espace ‘’Tchiff’’ à Cotonou, au Bénin.

Youri Zomahoun compte des centaines d’œuvres réalisées dont une bonne partie a été vendue autant à des touristes qu’aux particuliers béninois. Le jeune béninois, marié et père de famille, travaille d’arrache-pied pour une exposition d’envergure de ses œuvres.

«Il y a des œuvres que j’ai gardées depuis des années. Je vais bientôt y ajouter de nouvelles et les présenter aux professionnels et amateurs. J’espère que cela aura un succès plus grand que lors de mes précédentes expositions», a affirmé l’artiste plasticien résident au quartier Agontinkon, à Cotonou.

Par Falco VIGNON