Kenya : un homme soupçonné d’avoir contracté le coronavirus battu à mort

Suspecté d’avoir contracté le coronavirus, un homme été battu à mort par un groupe de jeunes armés de pierres au Kenya. La victime est décédée à l’hôpital.

Le défunt, George Kotini Hezron, rentrait chez lui après avoir visité un bar dans le village de Msambweni dans le comté de Kwale lorsqu’il il a été attaqué.

Selon les informations rapportées par les médias locaux, les habitants le soupçonnaient d’être porteur du virus et ont décidé d’en finir avec lui. Ses bourreaux lui ont jeté des pierres avant de prendre la fuite.

Transporté d’urgence à l’hôpital du sous-comté de Msambweni, Hezron a succombé à ses blessures.

Le commandant de la police du comté, Joseph Nthenge, a déclaré au journal kenyan The Star que rien ne prouve que la victime était atteinte du virus et a mis en garde contre le fait d’accuser à tort les gens d’être infectés.

«Un témoin affirme que les agresseurs avaient vu l’homme tituber. Ils se sont approchés de lui et ont commencé une dispute. Ces jeunes ont profité de son ivresse et ont commencé à l’accuser d’être atteint de coronavirus».

Selon la police, aucune arrestation n’a eu lieu jusqu’à présent et les enquêtes sont toujours en cours.

Le Kenya compte aujourd’hui 7 cas confirmés de coronavirus et a imposé des restrictions strictes aux voyages des étrangers. En plus, des écoles et des collèges sont fermés et les rassemblements publics ont été interdits.