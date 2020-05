Khabib Nurmagomedov : son père dans un état critique pour le coronavirus

Le champion de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, qui est devenu célèbre en 2018 après avoir vaincu Conor McGregor à l’UFC 229, a révélé que son père était dans un état critique après avoir contracté le coronavirus.

Selon Khabib, qui a 28 victoires et aucune défaite, et qui est la plus longue séquence active invaincue de MMA, la maladie mortelle ravage sérieusement les membres de sa famille et ses amis.

Le boxeur, Khabib a expliqué comment son père, Abdulmanap, a subi une chirurgie cardiaque après avoir souffert de complications de Covid-19.

«Dans mon cas personnel, j’ai eu plus de 20 personnes malades de ma famille», a déclaré Nurmagomedov à l’ESPN.

«Plus de 20 personnes gisaient dans les unités de soins intensifs. Et beaucoup d’entre eux ne sont plus parmi nous. De nombreuses connaissances sont décédées, de nombreux parents de mes proches. Tout le monde a du mal à y faire face. Il y a beaucoup de choses écrites sur Internet à propos de mon père. Mon père, en ce moment, est à l’hôpital. Il est dans un état critique à cause de ce virus. Cela a eu un impact sur son cœur parce que l’année dernière, il y a été opéré, et en ce moment, ils ont subi une autre opération», a t-il ajouté.