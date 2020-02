Khloé Kardashian et sa fille True : leur rituel matinal dévoilé (photo)

Insta Cute. Sur son compte Instagram, Khloé Kardashian a partagé à ses nombreux fans une vidéo de True. Sur les images, la petite fille de la sœur de Kim Kardashian se retrouve donc sur un trampoline. Un tendre moment que la business-woman n’aurait ainsi raté pour rien au monde…

Quand la mère et la fille se déhanchent sur du Justin Timberlake, voilà ce que ça donne ! Récemment, Khloé Kardashian a partagé à ses fans sa routine du matin avec sa fille True.

Ainsi, les fans ont pu apprendre que, chaque matin, elles écoutaient en boucle Can’t Stop The Feeling de Justin Timberlake. «C’est notre routine matinale… Même chanson, même partenaire de danse», écrivait ainsi la sœur de Kylie Jenner sur Instagram.

Fan de musique et de chant, Khloé Kardashian a donc transmis le virus à sa petite True. Et les fans sont ravis. Sur les réseaux sociaux, la jeune maman partage de façon régulière des vidéos de sa fille en train de chanter et danser. Et elle n’est pas en reste.

Dans la famille Kardashian-Jenner, on demande Kylie Jenner. La starlette est une accro aux réseaux sociaux. Elle partage régulièrement des vidéos où elle danse seule ou à plusieurs dans le miroir.