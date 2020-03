Khloé Kardashian fait sensation sur Instagram avec une sublime photo d’elle

Chaud devant ! Khloé Kardashian a fait sensation sur Instagram en postant une photo d’elle en maillot de bain ! Les internautes ont adoré !

Khloé Kardashian a fait rougir les internautes sur Instagram ! En effet, la maman de True vient de poster un cliché d’elle en maillot de bain une pièce ! Une pièce d’une couleur très originale puisque elle était vert d’eau !

Devenue accro au sport, Khloé Kardashian affiche un corps sans aucun défaut sur le cliché ci-dessous ! En effet, la petite soeur de Kim et Kourtney Kardashian prend la pose dans un maillot de bain une pièce qui a fait sensation ! Un cliché que les internautes ont donc adoré !

«Trop belle sur cette photo Khloé ! J’adore ton maillot de bain… De toute façon la couleur va super bien au blonde ! Et en plus, un rien t’habilles !» «Canon tu es ultra sexy sur cette photo ! De dos, on dirait limite ta soeur Kim ! Vous avez les mêmes courbes!»

Ou encore : «Trop belle Khloé Kardashian ! J’adore ta coiffure de cheveux très wavy et californien. .. Mais je suis surtout tombée amoureuse de ton maillot de bain ! Incroyable ! Il te fait un corps juste dingue !» Peut on ainsi lire sur le réseau social, de quoi faire plaisir à l’ex de Tristan Thompson !