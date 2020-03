Khloé Kardashian : la star de la télé réalité donne des conseils à ses fans

Le coronavirus fait de nombreuses victimes en France ainsi qu’aux Etats-Unis. Khloé Kardashian est confinée chez elle et elle a voulu donner des conseils à ses fans.

Il n’est pas toujours facile de rester chez soi. En effet, on peut vite s’ennuyer ou angoisser face à la situation. De ce fait la starlette a voulu aider ses fans à mieux vivre la situation. Ainsi, Khloé Kardashian invite ses fans à éteindre leur téléphone et ne plus lire tout ce que disent les médias.

Puis, Khloé Kardashian donne d’autres bons conseils afin de ne pas stresser face au virus. La starlette qui est confinée propose à ses fans de faire du sport. Elles leur propose de télécharger quelques applications pour faire se dépenser chez eux. «Télécharge des cours de sport ou apprend à danser sur Tik Tok»

Pour ceux qui n’aiment pas le sport, la starlette a d’autres petits conseils. En effet, elle leur propose de tenir un journal et d’écrire ou de dessiner. Cela permet de garder un bon moral si l’on en croit Khloé Kardashian.

Enfin, la maman de True va mettre tout le monde d’accord sur son dernier conseil. En effet, elle invite ses fans à rattraper leur sommeil et à se reposer. «Vous vous sentirez énergiques et en bonne santé» a t-elle écrit.

Néanmoins, elle demande surtout aux internautes de ne pas paniquer face au virus Pour elle, il est important de rester optimiste !