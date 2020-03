Khloé Kardashian, les internautes sont persuadés qu’elle est en couple

Khloé Kardashian vient de poster l’extrait d’un des concerts de Beyonce ! L’artiste y interprète le titre «Drunk in love» !

Khloé Kardashian vient de poster une belle déclaration d’amour destiné à Beyonce ! En effet, elle a posté un extrait de Drunk in love dans sa story Instagram…

«Khloé Kardashian et Tristan sont à 100% de nouveau ensemble. Il passe souvent la nuit chez elle lorsqu’il est en ville. C’est un secret parce qu’elle sait à quel point tout le monde la jugerait. Mais elle l’aime malgré la façon merdique dont il l’a traitée. Elle le cache du public mais sa famille le sait.» avait révélé une source à Radar Online.

Sur Instagram, les internautes sont également persuadés que Khloé a remis le couvert avec son ex ! «Khloé est folle amoureuse de Tristan encore ! Sinon, pourquoi elle poste le titre «Drunk in love» de Beyonce !» Peut on lire sur le réseau social Instagram !

Ou encore : «Si c’est pas la preuve qu’elle est de nouveau en couple.. . Je sais pas ce que c’est !» De son côté, il y a peu Kim Kardashian a elle aussi posté une vidéo en compagnie de Tristan Thompson ! La preuve que le père de True a retrouvé les faveurs du clan Kardashian ! Pour rappel, Khloé et Tristan sont séparés depuis «l’affaire Jordyn Woods» ! En effet, le sportif avait trompé sa chérie avec l’ex BFF de Kylie Jenner !