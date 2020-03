Kim Kardashian dévoile des photos adorables de sa fille North

Kim Kardashian a dévoilé de nouvelles photos de sa fille. North grandit bien et la petite fille a pris la pose dans plusieurs tenues !

Il y a quelques heures, Kim Kardashian a dévoilé plusieurs photos de North. Ainsi, on retrouve la fillette dans une combinaison orange et elle semble concentrée. Elle tient dans ses mains une Tour Eiffel et elle semblait jouer avec. D’ailleurs, on peut voir que l’enfant a sa coiffure pour le show Yeezy.

De ce fait, on peut se douter que les photos ont été prises juste avant le défilé. D’ailleurs, sur un autre cliché, North semble avoir besoin de faire un peu de sport pour se détendre. De ce fait, elle fait la roue dans l’hôtel et devant sa mère.

Puis, elle prend la pose avec un manteau rose à fourrure et elle semble avoir beaucoup de style. Les fans ont adoré les nouvelles photos de North et l’enfant grandit bien. Ils ont tous été sous le charme des clichés et ils sont nombreux à avoir laissé des messages. «Tellement belle» a dit un fan. «Adorable» a dit un autre fan.