Kim Kardashian et Kanye West célèbrent l’anniversaire de Chicago

Le temps passe vite, et ce ne sont pas les heureux parents de Chicago West, Kanye et Kim Kardashian, qui diront le contraire ! Leur fille cadette a en effet fêté son deuxième anniversaire, et pour l’occasion, ils lui ont organisé une fête sur le thème de Minnie Mouse.

Sur les Stories Instagram postées par Kylie Jenner que relayent People, la fière tantine, on peut voir la birthday girl peindre, vêtue d’oreilles de Minnie, et maquillée comme la célèbre souris. Et bien entendu, les sucreries et le gâteau d’anniversaire étaient à l’avenant.