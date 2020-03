Kim Kardashian et Khloé : leur frère Rob nie avoir une dépression

Dans une déclaration, Chyna, l’ex femme de Rob a affirmé que le frère de Kim Kardashian et Khloé avait des tendances suicidaires !

Si en apparence tout semble aller pour le mieux dans la famille de Kim Kardashian et Khloé, certains éléments viennent perturber la tranquillité des milliardaires.

Depuis plusieurs temps déjà, Chyna et Rob Kardashian se disputent la garde de leur petite fille Dream. Les deux partis n’hésitent pas à balancer les pires horreurs pour avoir la justice de leur côté. Récemment, l’ex belle soeur de Kim Kardashian a affirmé que Rob avait des périodes de dépression.

Mais ce n’est pas tout. Chyna a aussi ajouté qu’il avait des tendances suicidaires. Dans une déclaration écrite sous serment, dévoilé par US Weekly, elle a balancé au sujet du frère de Kim Kardashian : «Le défendeur me dit tout le temps qu’il est déprimé. Et il a aussi mentionné qu’il avait envie de se suicider».

La maman a aussi ajouté : «Il éprouve des difficultés à sortir de chez lui. Tous les endroits où il me dit que Dream va pendant qu’il en a la garde, Dream y va avec une nourrice. Ou un membre de la famille. Parce que le défendeur a trop peur de sortir de chez lui« .

C’est tout naturellement que le frère de Kim Kardashian et Khloé a répondu à cette attaque. Dans une autre déclaration passée aussi sous serment, il a confié : «Je nie avoir un problème de dépression. Ou un problème pour sortir de chez moi» .

Le candidat de télé réalité a aussi ajouté : «Ma famille et moi sommes des personnalités publiques. Il fut un temps où la moindre photo de paparazzi de moi donnait lieu à des remarques négatives sur mon apparence. Alors oui, pendant un moment, je ne voulais pas m’y soumettre».

Reste à savoir si ces déclarations arriveront à faire taire les dires de Chyna. En attendant, la garde de Dream n’est pas prête à se décider . Affaire à suivre !