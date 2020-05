Kim Kardashian et ses sœurs : leur surprenant moyen d’éviter le Covid-19 en produisant

Les femmes devraient utiliser les hommes pour atteindre leurs objectifs selon une célèbre blogueuse nigériane.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, la blogueuse Blessing Okoro s’est opposée au fait que certaines femmes utilisent le sexe pour se frayer un chemin dans la vie. Selon elle, les femmes doivent commencer à penser autrement ayant plus qu’en tête pour seul objectif, donner uniquement du sexe à un homme.

Mais plutôt, de penser dès maintenant à autre chose qu’elles peuvent offrir à leurs hommes en dehors bien sûr du sexe. Ceci, dans le but d’atteindre leur objectifs à elles.

«Je vais vous le dire encore, le sexe est une chose que tout le monde peut offrir. Les jeunes de 16, 15, 14 ans, les mineures peuvent offrir du sexe.

Que pouvez-vous donner en dehors du sexe ? Posez-vous cette question en tant que femme. Quelle est cette chose que je peux donner à mon homme en dehors du sexe ? Plusieurs d’entre vous ne réfléchissent pas, vous ne raisonnez pas, vous n’avez pas de subconscient. Découvrez ce que vous pouvez donner aux gens en dehors du sexe.

En tant que femme, les hommes sont les échelles. Un homme est l’échelle que vous allez utiliser pour atteindre votre destination. Certaines d’entre vous grimperont avec l’échelle. Certaines d’entre vous resteront avec l’échelle. Certains d’entre vous laisseront l’échelle tomber sur leur tête. Mais les femmes sages se servent des échelles pour grimper».

”As a woman, a man is that ladder that you’ll use to climb to your destination. Apart from sex, what can you offer?” – Blessing Okoro addresses women.pic.twitter.com/GYZN6Gz0wi

