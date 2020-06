Kim Kardashian : la belle partage plusieurs photos de son petit garçon Psalm

Sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian n’hésite pas à afficher sa petite famille pour le plus grand plaisir de ses fans. Elle met souvent à l’honneur ses enfants North, Saint, Chicago ou encore son petit dernier Psalm sur la Toile.

Dans ses bras, Kim Kardashian tient son adorable petit garçon. Ce dernier a d’ailleurs bien grandi. Il semble d’ailleurs aux anges dans les bras de sa maman.

En légende de ses photos Instagram, la candidate de télé réalité a aussi écrit : «My baby boy Psalm is the sweetest ! He just started walking !» à traduire par «Mon petit garçon Psalm est le plus mignon ! Il vient juste de commencer à marcher».

Avec ses clichés, Kim Kardashian a aussi récolté plus de 2,8 millions de «j’aime» en seulement quelques heures de la part de ses fans. Dans les commentaires, ces derniers n’ont d’ailleurs pas manqué de complimenter la maman et son petit garçon.

Il faut dire que les deux sont aussi apparus vraiment adorables sur la Toile. Très proches l’un de l’autre, ils ont fait fondre les fans sur le réseau social. Beaucoup d’amour se dégage aussi de cette adorable photo.