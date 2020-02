Kim Kardashian : la jeune femme d’affaire rend un vibrant hommage à sa mère Kris Jenner (photo)

Ce n’est un secret pour personne, Kim Kardashian et sa mère Kris Jenner sont inséparables ! Sur la Toile, la jolie brune et la «momager» ont d’ailleurs fait le buzz avec un adorable cliché.

Si Kim Kardashian est aussi célèbre, c’est bien-sûr grâce à elle… mais la star peut aussi dire merci à sa mère Kris Jenner ! De nombreux médias affirment que la célèbre momager aurait conseillé sa fille de faire fuiter sa sextape pour devenir célèbre… Comme Paris Hilton ! Suite au scandale, leur jolie famille a d’ailleurs vu sa notoriété exploser grâce à «Keeping Up With The Kardashians».

Kris Jenner est aussi l’agent de ses enfants. Elle est toujours là lorsque ses bambins signent des contrats ! La femmes d’affaires veille au grain ! Il est hors de question que sa famille se fasse entourlouper. En tout cas, Kim Kardashian est consciente que sans sa mère , elle n’aurait peut-être pas connu une telle célébrité. Alors c’est donc tout naturellement que la star lui a rendu hommage via son compte Instagram !

Jamais sans sa mère Kris Jenner

Pour le post de Kim Kardashian , mère et fille ont été immortalisées dans une luxueuse voiture. Toutes les deux ont d’ailleurs opté pour un look noir ultra tendance. En légende, l’épouse de Kanye West a d’ailleurs écrit : «La meilleure maman du monde». Dans le fil des commentaires, les abonnés de la jolie brune ont validé en masse sa jolie photo !

«Trop classes toutes les deux, j’adore» a alors écrit un abonné de Kim Kardashian. «Wooow, sublimes», a renchérit un autre. Kylie Jenner a elle aussi réagit à la photo de sa sœur : «Perfection». En tout cas ce qui est sûr, c’est que le cliché de la maman de North a eu le mérite de faire le buzz. Plus d’ 1 million d’internautes ont liké leur incroyable cliché. Well done Kim !